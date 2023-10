Comparte

El pasado domingo debutó por las pantallas de Canal 13 «Tierra Brava«, el nuevo reality de la exseñal católica en donde 16 destacados rostros compiten por un millonario premio.

Uno de los rostros que se encuentra en este encierro es nada más que la animadora Pamela Díaz, quien en la jornada de ayer protagonizó múltiples episodios divertidos con el ex «Morandé con Compañía» Miguelito.

De manera exclusiva, RadioAgricultura.cl habló con «La Fiera», quien entregó sus primeras impresiones sobre su retorno a los espacios de telerrealidad y «Tierra Brava».

«Uno nunca sabe lo que puede pasar»

Tras ser consultadas sobre su retorno a estos espacios, Díaz señaló que «volver de nuevo a los realities es ponerme en una posición que en general veo y me gusta, pero estar acá adentro es otra cosa«.

«La gente no entiende mucho los tiempos, porque ven solo lo que se ve en la televisión, pero las esperas, el nervio a que a alguien le vaya bien y el hecho de tirarnos al agua no fue menor», manifestó, señalando que le tiene bastante ‘respeto’ al mar, pero la compañía de los otros integrantes «terminó siendo una instancia muy buena. Hasta el momento hay muy buena onda y una rica energía, pero uno nunca sabe lo que puede pasar en la convivencia«.

Respecto a los otros jugadores, afirmó que veía un camino complejo: «Creo que van a estar difíciles las competencias porque no nos conocemos entre nosotros, pero sí sabemos que los hombres son súper competitivos«.

Por último, Díaz, que ya ha participado en otros programas de este género, contó cuál sería su rol en este reality: «Vengo a pasarlo bien y no puedo discutir contra el mundo, porque ya discutí con casi todos en el pasado. Yo si tengo que enojarme, me voy a enojar, pero no voy a exagerar una pelea si es que no es necesario».