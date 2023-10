Comparte

Antes de que Luis Mateucci ingresara a Tierra Brava, su relación “sin nombre” con Daniela Aránguiz iba de lo mejor.

Sin embargo, al parecer ahora todo habría cambiado, puesto que la panelista de Zona de Estrellas ha dejado bien en claro que estaría soltera y que él puede hacer lo que quiera en el encierro.

De hecho, recientemente reaccionó a los dichos del argentino en el programa, donde le contestó a Pamela Díaz que si ganaba la competencia se iba a casar.

“Voy a regalar el anillo. Salgo del reality y me caso, ya lo digo. Este es mi último reality y me caso”, reveló Mateucci.

Frente a ello, la exesposa del Mago Valdivia se mostró bastante sorprendida y su respuesta fue muy sincera, ya que aseguró que ella no se casaría.

“La verdad es que no tenía idea de esta noticia porque me da lástima, ese señor se va a tener que casar solo, no estoy dispuesta a casarme con él ni con nadie, después lo vi muy contento arriba de un barco abrazado con la niña peruana”, cerró.