Hace un par de meses, Jean Philippe Cretton dio a conocer que estaría atravesando un mal momento, puesto que está lidiando con una depresión.

A raíz de ello, el comunicador ha tenido altos y bajos, los cuales en más de una ocasión los ha comentado con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, puesto que el animador subió una serie de fotografías a su Instagram para mostrar su cambio de look, sin embargo, los cibernautas le hicieron notar lo triste que se veía su mirada.

Frente a ello, Jean decidió contestarle a algunos y exponerles que su pena aún no se había ido y que estaría cansado.

Tras ello, aprovechó el espacio en sus historias para hablar abiertamente sobre lo que sentía.

“Hoy está siendo de esos días difíciles amigos y amigas. Aquí es cuando mis cercanos, mis amigos, mi familia me retan y me dicen: ‘por qué tienes que hacer videos, mostrándote así tan débil’. Pero a veces siento que hablándole incluso a una cámara se me alivia un poco todo”, comenzó diciendo.

Finalmente, recalcó que tiene que tener ánimo para seguir trabajando, pero que en el último tiempo ha tenido que enfrentar cosas muy difíciles.

“Igual siento que me han tocado weas difíciles de vivir ahora último y no sé si por la misma depre no las sé llevar bien, no cacho. Pero bueno, ahora tengo que grabar PH así que hay que cambiar el swich y hacer lo mejor que se pueda”, cerró.