Este martes Skarleth Labra abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de que su abuela había fallecido.

Sin duda este momento remeció y llenó de emoción a toda la casa, puesto que su salida fue muy inesperada, teniendo en cuenta que ingresó nuevamente en la etapa de repechaje.

A raíz de ello, la joven aprovechó su espacio en las redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje y último adiós a su querida abuela.

En un video donde recopiló varias fotografías con su querida “Mamá Ana” y le puso la canción de Ana Gabriel “Eres todo en mí”, escribió lo siguiente:

“Esta noticia me destroza el alma, aceptar que ya no estás con nosotros es el dolor más profundo que he sentido en mi vida, mi Mamá Ana, mi segunda mamá, te llevas una gran parte de mí, de mi corazón y de toda la familia”.

Tras ello, agregó “nunca te voy a olvidar, ni tampoco olvidaré la gran mujer que fuiste, una mujer buena, fuerte, sencilla y con una belleza hermosa, por dentro y por fuera”.

“Gracias por irme a buscar siempre al colegio, llevarme chocolate con mi papá Lucho, hacerme ensaladas con harto vinagre, como nos gustaba a las dos, o por acompañarme a la distancia en todo este proceso del reality, nunca me faltó tu apoyo incondicional”, añadió.

Por último, Labra enfatizó en que le hubiese gustado, ahora grande, devolverle todo lo que ella hizo “me hubiera gustado poder devolverte todo lo que hiciste por mi, ya que eso uno quiere cuando crece, o al menos yo quería devolverlo”.

“Te amaré hoy, mañana y siempre, siempre te recordaremos”, cerró la exparticipante de “la casa más famosa del mundo”.