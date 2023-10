Comparte

Una compleja jornada se experimentó el día de ayer al interior de Gran Hermano, luego de que Ignacia Michelson renunciara al programa por temas de salud, mientras que una pérdida familiar obligó a que Skarleth tomara la misma decisión.

Y debido a la salida de esta última, Jorge también optó por abandonar el encierro de CHV, lo cual le comunicó a Gran Hermano en el confesionario.

«La verdad siento que me quedé sin baterías aquí (..) después de ese golpe, no proyecto mi estadía aquí (…) Sin ella no quiero continuar», fue parte de lo que expresó, haciendo alusión a Skarleth y su salida.

Frente a sus palabras, Gran Hermano intentó calmarlo y que lo pensara de nuevo, ya que estaba afectado por la inesperada salida de la joven.

Y este periodo para meditar le sirvió, puesto que el modelo lo pensó nuevamente y echó pies atrás a sus palabras, optando por continuar en el programa.

«Ella es como una luz»

Una vez que tomó la decisión de continuar, le explicó sus motivos a los animadores: «No quise hacerla efectiva netamente porque siento que si Skarleth se llega a enterar de que yo renuncié porque ella se fue, va a ser un peso aún más grande en su pena y no quiero hacer eso la verdad».

Tras esto, volvió a recalcar la importancia que tuvo Skarleth, al interior del encierro: «Yo tengo una relación muy especial con ella, a Skarleth la adoro. Como siempre he dicho, ella es como una luz acá dentro. Desde que hace tres meses y medio que con esa voz de pito me mandó a la chu… por primera vez, ella se robó un pedacito de mi corazón y ella lo tiene más que claro».

«Lo que yo siento por ella es mucho cariño, por eso cada vez que se ha ido quedo destruido, porque se va una parte de mi vida que es irremplazable«, manifestó por último.