La modelo Ignacia Michelson recientemente abandonó Gran Hermano, lo cual realizó luego de que sufriera una intoxicación al interior del encierro de CHV.

Ahora, a través de sus redes sociales, la también Dj entregó más detalles de la situación médica que experimentó, despejando las dudas de los motivos de su salida.

«Hola, mis reyes bellos, ¿cómo están? Bueno, ya estoy en mi casa con mi tía favorita y mamá hermosa (…) Hoy es día de descanso y mañana muchos exámenes«, continuó.

Tras esto, precisó la intoxicación que sufrió: «Me comí dos chocolates y me dio alergia, no sé cómo. Yo soy alérgica a la frambuesa… y ahora a esos bombones. Estuve muy asustada, así que por eso me fui«.

Luego continuó y descartó algunos rumores que surgieron, donde sostuvieron que había abandonado GH por contrato. «Muchos creen que fue por contrato y algo así. Cero que ver. Me fui porque estaba muy delicada de salud. Tengo otitis, estaba con vértigo y después me dio la reacción alérgica, (entonces) dije ‘son señales, quiero estar bien’».

Por último, no cerró las puertas a un posible retorno al encierro: «Bueno… ojalá recuperarme. Y tal vez volver en un repechaje. Puede ser, ¿no?«.