Si bien se han vivido días de calma al interior de Tierra Brava, el nuevo reality de Canal 13 que lleva poco más de una semana al aire, poco a poco se desenvuelven los conflictos.

Recordemos que uno de los que había plasmado su molestia fue Miguelito, quien se cansó de las bromas que realizan sus compañeros sobre su estatura, principalmente Junior Playboy.

Sin embargo, ahora es Pamela Díaz quien explotó al interior del encierro, y una vez más el común denominador es Junior.

La situación se originó luego de que Jhonatan Mujica le contara a sus compañeros de equipo que Junior orinó al lado del baño que ellos ocupan.

La tensa discusión de Junior Playboy y Pamela Díaz

Fue en este sentido que la «Fiera» fue a encarar a Junior Playboy, y este último no guardó silencio y le respondió.

«Anda para otra parte, no me interesa, ¿qué te creí? Te creí la dueña del reality, ni siquiera compartes con todo el resto«, le espetó Junior a Pamela Díaz.

Sin embargo, Díaz respondió: «Cómo voy a compartir con un ordinario, si mira lo que hiciste«.

La discusión no terminó allí, pues Playboy continuó: «Yo no meé el baño, meé al lado», mientras que Pamela le respondió: «Eres más animal de los que están acá adentro, imbécil«.

Tras esto, la pelea se trasladó hacia Jhonatan y Junior. «Si tienes que decirme algo, dímelo personalmente. ¿Cuál es tu problema conmigo?«, le consultó este último.

Ante esto, el modelo le respondió: «A mí no me busques, porque a mí no me importa«, mientas que Pamela Díaz cerró el cruce: «Eso no se hace, es una falta de respeto«.