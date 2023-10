Comparte

Mediante su cuenta de Instagram, Nicole Moreno – más conocida como Luli -, informó de una compleja situación que vivió durante este jueves.

«Me chocaron», escribió, junto a un video donde se observa el panorama de lo que sucedió específicamente en El Golf, comuna de Las Condes.

Horas más tarde, la modelo valoró los mensajes y la preocupación de sus seguidores.

«Agradezco de todo corazón a todos los que se han preocupado por mí. No se imaginan lo importante que fue el apoyo de mis cercanos, el amor y cariño de ustedes», dijo Luli.

Tras ello, añadió que en dichos momentos «cada vez me doy cuenta las personitas que realmente merecen mi atención. Gracias a Dios no me sucedió nada grave».

Finalmente, expuso que «solo fue el susto», aunque «aún sigo con muchos nervios».