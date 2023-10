Cristiano Ronaldo no puede entrar a Irán, o si lo quiere hacer tendrá que cumplir una insólita condena. Es que según informa el medio ‘Sharq Emroz’, el futbolista fue castigado a recibir 99 latigazos. Todo esto por un encuentro con la pintora iraní Fatima Hamami, quien tiene una parálisis del 85% de su cuerpo y que es fanática del portugués.

Todo se remonta a septiembre de este año, cuando el atacante del Al Nassr viajó a la capital de Irán, Teherán, para jugar un partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Asia.

Ahí, en la capital iraní y en la previa del partido se propició el encuentro entre el futbolista y la artista, quien fue quien buscó la reunión con su ídolo. En la instancia, la mujer quiso regalarle un cuadro de su autoría a CR7, el cual había pintado especialmente para él. Y durante ese encuentro, Ronaldo abrazó a la mujer como agradecimiento.

Sin embargo, este simple abrazo no gustó para nada en la comunidad iraní, según indica el medio anteriormente citado. Es que un gran número de abogados del país asiático presentó una denuncia por esa acción de CR7 y Hamami, ya que según la ley local, tocar a la mujer equivale a adulterio.

Tras esta denuncia, la justicia actuó velozmente y sancionó a Cristiano Ronaldo con 99 latigazos, los cuales deberá recibir el luso en su próximo viaje a Irán.

De esta forma, si en algún caso el Al Nassr clasificara a la siguiente ronda de la Liga de Campeones y le toque enfrentar a un rival iraní, la gran estrella lusa podría ser detenido cuando visite el país para obligarlo a cumplir la condena.

