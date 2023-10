Comparte

Las primeras dos ediciones de “Rompe CL”, programa de entrevistas a músicos emergentes y locales realizado por Amazon Music y Canal 13, tuvo a los artistas urbanos AK420 y Flor de Rap, quienes junto con conversar con la periodista Rayén Araya, realizaron una presentación en vivo.

Y en el tercer capítulo del programa, transmitido en vivo el martes recién pasado para toda Latinoamérica en el Twitch de Amazon Music, y que se retransmitirá en Canal 13 este sábado en horario de trasnoche, Rayén conversó con el cantante Matías Ignacio Muñoz, más conocido como Marcianeke.

“Voy a hablar de mí, de mi carrera y mi historia, y voy a cantar los temas que están pegados, los que pide la gente. El respeto se gana más con hechos que con palabras, y aprendí que tengo que dejar que la música hable por sí sola, yo ya hablé mucho”, adelantó el músico oriundo de Talca antes de la entrevista, donde interpretó en vivo algunos de sus mayores éxitos, como “Dímelo má”.

También, Marcianeke conversó acerca de su proceso de creación musical, explicando que siempre intenta “mantener el reggaetón, el perreo en mi música, y hablar en coa porque afuera les gusta el acento chileno”.

También aseguró que está más maduro y que ha aprendido a entender que es un referente para sus fans.

“Me he dado cuenta de que la gente se siente identificada con lo que canto, y yo cuando tengo cosas buenas o malas, las canto. Por eso me toca dar un ejemplo, porque mucha gente quiere ser como yo”, dijo, confesando que si volviera atrás trataría de cambiar muchas cosas de su pasado.

“Trataría de no perder el tiempo, no ahogarme en un vaso de agua. Pasé por un momento muy bajo, menos mal me di cuenta antes de cometer una mala decisión”, reveló.

Junto con ello, el intérprete adelantó también lo que será su primer álbum musical. “Está cada vez más completo el disco, los temas están más regrabados con colaboraciones con artistas de afuera y de acá. Estoy muy orgulloso de mí, porque la inseguridad siempre me ha jugado en contra, y la ansiedad me hace querer soltar toda mi música rápido”, sostuvo.

“Matias es el exponente más relevante y exitoso del género urbano en Chile, y sin duda ha sido clave para abrir camino a otros artistas. En el fondo es tímido y dulce, pero ha pasado situaciones poco felices, tanto en lo personal como en lo público, muchas críticas. Es interesante hablar con él porque hoy se le ve construyendo otro camino, concentrado y, como él dice, ‘haciendo las cosas bien’”, indica Rayén Araya sobre el cantante.



El programa, cuya versión local se suma a las ya existentes en países como México, Colombia y Argentina, tiene la misión de darle visibilidad a los artistas emergentes y locales que la están “rompiendo”, con el fin de apoyarlos con diferentes herramientas para que sigan creciendo. La temporada cuenta con 4 episodios, uno cada mes, donde participan artistas de diversos géneros.