Amazonas, estado del gigante sudamericano, tiene activos 1.664 incendios, por lo que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) va a enviar 149 brigadas de bomberos como refuerzo que se suman a las 140 que ya estaban trabajando para ayudar a controlar la situación.

Según la evaluación del Ministerio de Medioambiente del país (MMA), la deforestación acumulada en el estado, la influencia del fenómeno de ‘El Niño’ y el cambio climático agravaron la sequía en Amazonas este año.

Actualmente, los municipios amazónicos en situación más crítica son Autazes, con 141 incendios, seguido de Careiro con 110, informó la Agencia de Brasil.

«Estamos viviendo una emergencia climática en Brasil», dijo la ministra del MMA, Marina Silva, en una conferencia de prensa este viernes en la que llamó a la sociedad para que no provoque más incendios en la región. Desde el Gobierno prometieron también proporcionar dos helicópteros para combatir los incendios en el estado.

«Es un escenario muy preocupante y, por tanto, requerirá que las autoridades públicas y la sociedad en general tomen medidas para tomar conciencia de lo que está pasando en el mundo», señaló Silva.

Junto a esto, agregó que «ya no experimentamos las regularidades climáticas con las que solíamos vivir. Hace más de 30 años se hizo este diagnóstico de que llegaría este momento y, lamentablemente, ha llegado», sentenció.

Los focos calientes crecieron un 147 por ciento en el mes de octubre en el estado de Amazonas respecto al mismo mes de 2022, lo que revirtió la tendencia de reducción observada hasta septiembre. Si se considera el resultado acumulado de enero al 12 de octubre, hubo una reducción del 11,3 por ciento en los puntos calientes.

El incendio contaminó enormemente el aire de la región metropolitana de Manaos (AM).

«La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la calidad del aire, como máximo, no supere los 20 microgramos por metro cúbico (g/m3) y hoy tenemos Manaos con 225 g/m3, por lo que la situación es muy grave», afirmó el presidente del Ibama, Ricardo Coutinho.

El ministro de Integración y Desarrollo Nacional, Waldez Góes, agregó que el Gobierno enviará la cantidad de recursos necesarios para combatir la crisis humanitaria en Amazonas.

«Colocaremos recursos directamente en los municipios solo para ayuda humanitaria. En cuanto a recursos, es lo necesario según los planes que se están presentando. Esta es la orientación del presidente Lula. Si es necesario tener una nueva medida provisional para cubrir la Amazonía, como se hizo en otras ocasiones, el presidente Lula seguramente la hará», afirmó el ministro durante la rueda de prensa.

Hasta el momento 55 municipios ya declararon situación de emergencia y otros cinco se encuentran en alerta y se espera que entren en estado de emergencia en los próximos días.

Se espera, además, que se pongan a disposición de los municipios prioritarios de Amazonas 30 millones de reales y otros 35 millones de reales del Fondo Amazonía para prevenir y combatir incendios en la región.

"Não existe fogo natural na Amazônia. Se o desmatamento tivesse mantido o mesmo padrão do ano passado, estaríamos vivendo um apocalipse no Brasil", disse a ministra Marina Silva em apresentação nesta sexta-feira (13/10) sobre as ações de combate às queimadas no Amazonas. pic.twitter.com/v2J1tyyrfC