Gran Hermano podría vivir un terremoto de proporciones, ya que se especula que tres de sus participantes estarían pensando en renunciar al reality de CHV; dejando la duda de qué pasará en caso que aquello finalmente se concrete.

Jorge Aldoney, iCata y Sebastián Ramírez son los concursantes que están analizando si se retiran del espacio de telerrealidad o se mantienen en el encierro.

La influencer se encontraba conversando con Skarleth Labra, momento en que la bailarina le confesó que Aldoney planteó que quería renunciar a Gran Hermano.

En este contexto, la streamer respondió: «después de mí. El hue… (Jorge) tiene que esperarse, tiene que esperar a que me vaya yo primero. Lo voy a hablar mañana. No, el lunes. Porque no me quiero ir el lunes, me quiero ir el jueves, puede ser”.

A ellos se sumaría Sebastián Ramírez. Durante el sábado se ven imágenes de Jennifer, Lucas e iCata comentado un presunto ataque de ira de Sebastián, quien habría golpeado varias cosas en un arrebato. Más tarde se vio al propio protagonista del hecho conversando con Skarleth y reconociendo que estaba “chato” del encierro.