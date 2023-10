Comparte

Una vez más Fran García – Huidobro aprovechó sus redes sociales para contestarle a quienes le envían mensajes de odio por su participación en Gran Hermano.

Recordemos que, “la dama de hierro” forma parte del panel del reality de Chilevisión y acostumbra a dar su opinión sobre los participantes sin ningún tipo de restricción.

A raíz de ello, muchas de sus reacciones y comentarios generan controversias entre los cibernautas.

“Les quiero advertir que ando de mecha corta. Primero, ¿veo PlutoTV 24/7? No y ustedes tampoco deberían, ¿No trabajan? Están todo el día pegados en la televisión, yo duermo, como, voy al baño, tengo un hijo, así que además de otras cosas que hago. Yo no trabajo solamente en Gran Hermano”, comenzó diciendo la panelista.

Tras ello, recalcó que muchas veces la odian por sus dichos, mientras que otras veces la alaban por decir la verdad.

“Los mismos que en algunas semanas me ponen la “queen Fran”, “Fran basada”, etc. A la semana siguiente me desean el peor de los infiernos, porque yo como ser humano más que panelista de Gran Hermano voy cambiando de opinión”, expuso.

Finalmente, dejó al descubierto que muchos de los que están pendientes al programa de telerrealidad critican a la producción, pero aún así siguen viéndolo.

“Me preocupa que ustedes no tengan nada más que hacer que están viendo un reality y además de uno que supuestamente odian. Que está arreglado, pautado y que la producción. Y lo siguen viendo y lo siguen comentado con pasión y con fervor, que de verdad me recuerda a los antiguos tiempos. Como a esa gente fanática de las religiones”, cerró Fran.