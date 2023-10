Comparte

Kathy Orellana aprovechó sus redes sociales para contestarle a todos los cibernautas que la acusan de engañar a la gente por venderles tratamientos para adelgazar.

Esto, porque hace ya unos días la influencer ha sido tildada de estafadora y hasta han pedido que la demanden.

Por el mismo medio, ella realizó una transmisión en vivo y recalcó que quienes critican los productos que vende, es porque no los conocen.

“Me llama la atención de que hay personas que comentan que engaño a la gente y me da risa, porque son personas que no conocen el producto, así que me gustaría que hablara alguien con consecuencia”, comenzó diciendo.

Tras ello, agregó “promueven vida sana, cosas positivas, y tiran toda su mierda en mi Instagram, pero en mala. No sé si es más falso crearse un personaje que no somos, cuando por dentro estamos podridos”.

Finalmente, terminó su mensaje con una potente reflexión sobre el tratamiento y la rehabilitación que ha tenido en el último tiempo, la cual le ha ayudado a que no le afecten los comentarios de los terceros.

“He tenido que lidiar con que me digan alcohólica, recupera a tu hijo, déjate de andar jalando… comentarios brígidos, que sin un tratamiento, estaría contestando y mandando a la chu… a medio mundo. Pero me enseñaron, primero que todo, a tener seguridad con mi persona”, cerró.