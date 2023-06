Comparte

Ácidas fueron las críticas que recibió la cantante nacional Kathy Orellana, luego de que publicara un nuevo video en sus redes sociales, donde enseñó un nuevo y renovado look.

En el registro, que publicó en Instagram, la artista se mostró con un enterito brillante, una chaqueta y un cabello que no pasó nada desapercibido.

No fueron pocos los usuarios que la compararon con la cantante urbana Karol G, en especial por su cabellera fucsia.

«Cuando la vi de lejos dije la Karol G?«, «Karol LG eres tú?«, «No es por ser pesada… Pero será que se quiere parecer a la Karol G?» y «Karol G Fruna«, fueron algunos de los mensajes que se dejaron leer.

Sin embargo, no todo fueron críticas para la cantante, pues también hubo cibernautas que la defendieron: «Da lo mismo si se parece o no. Lo importante es que se ve feliz«, y «Aún no dimensionan el daño que pueden causar burlándose«, fueron algunos de los mensajes de apoyo.

Aquí puedes ver la publicación: