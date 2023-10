Comparte

El pasado jueves fue un día bastante acontecido en Gran Hermano, luego de que se concretara la renuncia de iCata, lo que trajo consigo el retorno de Fernando ‘Bambino’ Altamirano.

Y una vez que la expareja de Alessia reingresara a la ‘casa más famosa del mundo’, tuvo un duro intercambio con Sebastián Ramírez.

Este último no tardó en calentar los ánimos, asegurando que Bambino no duraría más de una semana en el encierro, afirmando incluso que no tenía «dónde caer muerto«.

La situación escaló rápidamente, por lo que los integrantes debieron frenar a Ramírez, que se mostró descontrolado atacando a Fernando.

«Se va la otra semana, no creo que use la espontánea ni la fulminante«, afirmó Ramírez, palabras que provocaron la intervención de Bolocco.

El freno de Diana Bolocco

«Mide tus palabras, nadie sabe lo que va a pasar«, le expresó la conductora, que luego le envió un nuevo mensaje.

«Sebastián, respira profundo, disfruta y tratemos de llevar la fiesta en paz. Él tiene todo el derecho de estar ahí, el público votó también para que reingresara», le explicó.

Sin embargo, las palabras de la animadora no detuvieron a Ramírez, quien finalmente expresó: «Se fue lo más lindo de la casa (iCata) y llega lo peor (Bambino), entonces es raro».

Este comentario generó una nueva intervención de Bolocco. «Mira, te pido respeto para cualquiera de tus compañeros, incluido Fernando. Yo entiendo que eras muy cercano a iCata, pero Bambino se merece ser recibido de buena manera… también es un aporte para la casa. Sebastián, te pido que cuidemos las palabras y que nos respetemos… te lo solicito encarecidamente».

Por último, Ramírez bromeó y no continuó discutiendo: «Diana, no me retes tanto… me recuerda cuando estaba en el colegio«.