El pasado viernes Claudio Reyes y Mauricio Flores se enfrentaron en «El Purgatorio», programa de Canal 13 conducido por Ignacio Gutiérrez.

Quien dio bastante que hablar fue Claudio Reyes, comediante que en el último tiempo ha expuesto su postura de derecha tradicional, con opiniones que han sido criticadas en las redes sociales.

Sin embargo, en el programa, realizó un descargo en contra de la pérdida de oportunidades laborales que le ha traído su transparencia política.

El descargo de Claudio Reyes

«Yo llevo más de 30 años siendo agredido, marginándome, no me dan pega por ser un facho de…», inició lamentándose en el programa.

Luego continuó: «Como llevo tantos años en esta carrera, tengo amigos, pocos, pero me van quedando amigos en la televisión y un día uno me agarró y dijo hay una lista negra en algunos canales de tv«.

Por último, aseguró: «No me han insultado en la calle, pero me han dejado sin pega todas estas veces y todas estas otras también, unas 23 veces«.