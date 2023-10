Comparte

En un nuevo capítulo de “Socios de la parrilla”, este sábado tres reconocidos rostros de televisión se reunieron para tener una entretenida conversación con Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot, junto a la compañía del chef Rodrigo Barañao.

Los invitados al quincho de los “Socios” fueron tres de los históricos animadores del programa “Extra Jóvenes”: Kathy Salosny, Marcelo Comparini y Claudia Conserva.

Según recordó Salosny, el programa juvenil partió como una sección del programa “Extra Mujeres” de Gabriela Velasco. “Hacíamos media hora de programa y fue un éxito. Estuve seis años animándolo en vivo, y al final llegó Felipe, que estuvo un año no más en el programa”, recordó sobre Camiroaga, quien era asistente de dirección y empezó a aparecer en pantalla de a poco, impulsado por Comparini.

Recordando su salida del espacio, Kathy reveló que fue precisamente por el “Halcón”. “Yo estaba enganchada con Felipe, y Felipe no tanto. Entonces fue una cosa como de despecho, por eso me fui, no fue por plata”, desclasificó.

Claudia, por su parte, rememoró su llegada al programa, precisamente reemplazando a Kathy. “Yo nunca había hecho TV, era Miss 17 no más. Lo hice lo mejor que pude, pero salió muy mal. En la reunión de pauta después del primer día, Felipe me hizo bolsa. ‘Yo encuentro que ella guatea el programa. No tiene ritmo’, dijo, y yo me fui destrozada a llorar. Pero lo agradezco porque empecé a atinar, y al día siguiente lo hice mucho mejor”, contó.

Por su lado, Comparini habló de su casi-relación romántica con Salosny cuando ambos animaban juntos el programa.

“Todas las mujeres para mí fueron amores platónicos. Mi vida era platonizar a todas las mujeres, mantenerme alejado. Con la Kathy, cuando empezamos a salir, yo iba a su casa y le llevaba películas en VHS para ver. A la cuarta vez que iba, veía una película y me iba, me dijo ‘Si hoy no pasa nada, nunca más nos vemos’. Porque yo era pavo pavo pavo”, contó el periodista.

Claudia Conserva y «Brava»

Para terminar el programa, ya en el bajativo en el living, Claudia se refirió a su documental “Brava” y las críticas que generó. “Fue sorpresivo. Yo esperaba críticas porque sabía que era un material muy fuerte. Pero me llamó la atención que vinieran de las fundaciones y de los mismos pacientes, si yo lo que estoy diciendo es decirle al mundo que esto es horrible, y tratar de movilizar a las mujeres para que se hagan el examen. Se me criticó el lenguaje, porque al cáncer hay que abordarlo y no luchar contra él, y yo encuentro que se armó un debate interesante, pero si me preguntas a mí, todo vale”, opinó.

Pedro Ruminot, también sobreviviente de cáncer, concordó con la ex figura de programas como «Video loco» y «Maravillozoo».

“Yo vi un minuto de tu documental y no pude más, me puse a llorar. Me da mucha pena recordar esos momentos. Y encuentro que Claudia tiene toda la razón, yo fui paciente y tenemos derecho de llamarle a la enfermedad como queramos. Respeten eso porque no saben lo que se siente, la locura que te queda en la cabeza con las quimios para siempre”, sostuvo.