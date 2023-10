Comparte

La influencer Christell Rodríguez de manera frecuente comparte momentos de su día a día a través de las redes sociales, donde mantiene una estrecha relación con sus seguidores.

Ahora la ex «Rojo» utilizó las ‘preguntas y respuestas’ de la plataforma, en donde los cibernautas le consultaron sobre su presente, donde apuntaron a que no se encontraba de buen ánimo.

«¿Por qué estás tan decaída últimamente?«, fue la directa pregunta que recibió, frente a lo cual Rodríguez relató que enfrenta un complejo momento.

La confesión de Rodríguez

Ante esto, la joven replicó: «Ha sido un año muy intenso. Además, estoy cerrando una etapa y ha sido un tiempo de muchos cambios«.

«Experiencias nuevas que uno va aprendiendo a sobrellevar y que también sirven para crecer«, añadió luego, sin entrar en mucho detalle.

Tras esto, sostuvo que no ha sido fácil: «A veces se hace difícil. Me considero una persona de pocos amigos. Mis más cercanos están lejos de mí, partiendo por mi familia. Y soy una persona altamente sensible, así que hay días que cuesta más«.

Aún así, la joven señaló que en el último tiempo «he crecido mucho personalmente y he aprendido mucho de estos meses».

Aquí puedes ver su publicación: