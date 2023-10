Comparte

Recientemente, Claudio Arredondo participó como invitado en el programa Sin Dios Ni Late y habló con Daniel Fuenzalida sobre diferentes temas.

Uno de ellos fue el orgullo que siente por su hija, Carolina Arredondo, quien actualmente se desempeña como Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

“El babero más grande, porque es una responsabilidad ya mayor, es una responsabilidad hacia un paso muy importante que es ser ministro de Estado de un país”, sostuvo el actor.

Tras ello, se refirió a la forma en la que se enteró que su hija asumiría esa responsabilidad.

“Por ella me enteré. A mí me llamó un día y yo estaba en función. Terminé la función y me suena el teléfono”, comentó.

Luego, explicó que cuando le dieron la noticia su hija estaba en España y lo llamó cuando él salió de una función.

“La Carola me llama y me dice ‘papá, sabes que me está llamando el Presidente’”, detalló.

En la misma línea, le contó que él le había pedido volver al país para que se convirtiera en secretaria de Estado.

“Yo me puse a llorar, ahí me puse a llorar y le dije ‘no sabes lo orgulloso que estoy yo’, y se pone a llorar ella también y me dice ‘¿estás orgulloso de mí?”, expresó.

Por último, recalcó que su hija tiene todas las habilidades y herramientas para desempeñar esta nueva función.

“La Carola tiene todas las armas como para llegar y hacerlo. Yo tengo toda la confianza en que la Carola no lo va a hacer bien, lo va a hacer estupendo”, cerró Arredondo.