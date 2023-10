Comparte

Stefan Kramer sorprendió con una nueva imitación en redes sociales. El actor personificó al emblemático director de Radio Bío Bío, Tomás Mosciatti.

El humorista publicó en sus redes sociales «Comentarios con Tomás Mocharo«, donde el comunicador realiza una particular refleción sobre el escenario nacional e internacional.

«Estamos mal. Estamos pésimo. No podríamos estar peor ¿Existirá una palabra peor que peor? No sabemos«, parte diciendo en su imitación.

Es necesario destacar que el registro es una promoción del show que tiene programado para este viernes en el Gran Arena Monticello.

«El Gobierno ya dijo que no asistirá. No va Crispi. Los republicanos no asistirán. El PPD no se sabe. Los Amarillos van… a todas. Yo iré y me desternillaré de la risa«, expresó.

La publicación generó cientos de comentarios donde se aplaude el talento de Kramer y el gran parecido logrado con el comunicador.

