Fabio Agistini y Pamela Díaz protagonizaron un sensual momento, luego que la ‘Fiera’ le diera un masaje. Todo esto, tras el inesperado término del romance entre Díaz y Jhonathan Mujica surgido en Tierra Brava.

Todo comenzó cuando el español y ‘Botota Fox’ gabaron una clase de masajes y una botella de espumante.

En el momento en que líder del equipo se encontraba recostado en la camilla dispuesto a recibir un masaje, apareció ‘La Fiera’ para darle un sensual masaje al español.

“Eso, ese me gustó. No pares, no pares, no pares. Sí. Un poquito más fuerte. No pares, no pares, no pares, en serio”, exclamó Agostini, ante las risas de Pamela y ‘Botota’.

Tras ello, la ganadora del masaje le tiró espumante a Fabio y le dejó unas frutillas en la espalda, las cuales fue sacando Pamela una a una con la boca, terminando con un coqueto beso.

Posteriormente, la ‘Fiera’ se recostó sobre la camilla para recibir un masaje por parte del español, mientras ‘Botota’ le dejó frutillas en la espalda, para que Fabio las sacara con la boca. La acción desencadenó en otro sensual beso.