«Ha sido un momento muy complejo». Con ese mensaje, Rubén Gutiérrez, exparticipante de Gran Hermano, reapareció en redes sociales luego de que su compañera de encierro, Scarlette lo acusara de tocaciones.

“Hola a todos, bueno, quiero hacer este video para darles las gracias a todas las personas que me apoyan en estas circunstancias, tanto en la calle como enviándome un mensaje a través de redes sociales, que se dan el tiempo y las personas que me siguen», expuso el hombre a través de su cuenta de TikTok.

“La verdad ha sido un momento muy complejo, muy duro, muy difícil tanto como familia, pero si no fuera por ustedes sería muy ingrato, muy difícil (…) pero todo el apoyo que me han entregado me ha fortalecido», añadió.

Y aunque en dicha plataforma limitó los comentarios, en Instagram publicó el mismo registro, donde los usuarios emitieron su opinión frente al hecho.

«No me caías bien, pero todo fue muy injusto», «aguante Skarcita», «tu salida fue injusta» y «qué bueno que estés aprendiendo de esta experiencia, pudo ser peor» son parte de los comentarios.

Revisa el momento acá: