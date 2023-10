Este martes, la modelo Daniella Chávez vivió una incómoda situación en el Aeropuerto de Santiago, que, según denunció, se dio por su postura política.

Específicamente, y mediante su cuenta de X, Chávez explicó la situación, ironizando: «linda bienvenida me dan en Chile».

«Me separan las cosas y dicen ; Ahí va la Facha ahora las va a pagar por Facha! Me revisaron todo y querían que les pagara por joyas que tengo hace un par de años demostrable en fotos!», sumó.

Además, enfatizó en que «me buscaron todo para sacarme dinero.. Pero por apoyar a Kast ahora soy acosada por al aduana ( SAG) en el aeropuerto y son mujeres!».

Junto al escrito, publicó un registro donde comentó un poco más en profundidad el hecho, que apuntaba al apoyo que públicamente le ha dado al excandidato presidencial, José Antonio Kast.

Linda bienvenida me dan en Chile, me separan las cosas y dicen ; Ahí va la Facha ahora las va a pagar por Facha! Me revisaron todo y querían que les pagara por joyas que tengo hace un par de años demostrable en fotos! Me buscaron todo para sacarme dinero.. Pero por apoyar a Kast… pic.twitter.com/2m4iJQN0tZ