El Ejército de Israel apuntó este martes a la existencia de «intensos combates» con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza y aseguró que «eliminaron decenas de terroristas» en el marco de la guerra desatada por los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista.

«Durante las últimas horas, las fuerzas combinadas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), encabezadas por las tropas de tierra, protagonizaron intensos combates en zonas en profundidad del territorio de la Franja de Gaza«, señaló el Ejército a través de un comunicado en su página web.

Así, detallaron que los militares «atacaron un puesto de terroristas de Hamás en el norte de la Franja de Gaza» y eliminado también «escuadrones anticarro, posiciones de lanzamiento de misiles anticarro y puestos de observación», mientras que «incautaron muchas armas y explosivos».

Horas antes, Jonathan Conricus, uno de los portavoces del Ejército israelí, había subrayado que las tropas de Israel avanzan «de forma lenta y meticulosa» en sus operaciones terrestres en el norte de la Franja de Gaza, donde las fuerzas israelíes están desplegando «mucha fuerza de fuego».

«La situación sobre el terreno es que seguimos golpeando a Hamás en todas las partes de la Franja de Gaza», dijo, antes de abundar en que el Ejército «centra sus actividades en la parte norte de la Franja», que describió como «el centro de gravedad de Hamás».

«Es donde estamos atacando, pero estamos golpeando otras partes de Franja», dijo.

