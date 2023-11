Comparte

Martina, la hija mayor de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, habló sobre su nueva vida en Estados Unidos, país al cual emigró para vivir junto a su familia.

«Fue un proceso complicado«, confesó la joven de 22 años en el programa «Haciendo Patria», conducido por Maura Rivera.

Según indicó, en cada viaje se daba cuenta que extrañaba a su familia y que era más feliz en el extranjero.

Por lo anterio comenzó a tramitar su residencia en el país para obtener la “Green Card”. La idea era regresar a Chile por periodos.

En ese contexto señaló que se replanteaba varias situaciones, entre ellas la relación amorosa que mantuvo por tres años.

«Empecé a cuestionarme (todo) y terminé. La distancia hizo que no funcionara», explicó Martina.

En ese momento, la joven comenzó a analizar la posibilidad de estudiar en EEUU. “Cuando terminé le dije a mi papá: ‘¿Por qué no vamos a ver la carrera de Derecho en la Florida International University (FIU) cómo es el sistema?’. Y él motivado a mil”, recordó.

«Yo quiero ser abogada, pero en el área penal. Entonces, teniendo eso en mente, (me matriculé) en Crime Science (Ciencias del Crimen)«, explicó sobre su nueva área de estudio.

«Volví a ser yo, algo que en Chile había perdido (…) Me empecé a sentir cómoda conmigo misma (…) Me encanta vivir acá, tuve que volver al nido y estoy contenta«, cerró.

«Trabajé en Cornershop porque necesitaba lucas»

Por otra parte, la joven se refirió a los prejuicios que enfrentó en Chile: «Yo adoro a mis papás, (pero) no me gusta terminar siendo alguien por ellos (…) Sé que tengo mil oportunidades gracias a eso y lo agradezco demasiado, pero las cosas que dicen o hacen después, todo eso engancha contigo«, explicó.

«El único amigo que me hice en la universidad (en Chile) siempre veía a mi mamá y no sabía cómo acercarse a mí. También me decía ‘no entiendo por qué llegas en metro’ y yo le respondía ‘porque soy como ustedes, normal’«, agregó.

Junto a lo anterior, destacó: «No me importa que me digan ‘es hija de’, mientras que el prejuicio no sea por eso (…) que digan ‘ella vive en una burbuja, tiene todo, no hace nada’ por la pega de mis papás, me molesta porque no es así«.

«Trabajé en Cornershop, porque necesitaba lucas porque quería hacer un viaje con quien era mi pololo (…) Te mueres la cantidad de comentarios: que es canje, que no sé qué. Yo sentía que me estaba ganado el dinero con esfuerzo«, finalizó Martina.

Revisa el capítulo_

.