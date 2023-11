Comparte

El presidente del Colegio de Profesores Metropolitano, Mario Aguilar, exigió al Presidente Gabriel Boric que “intervenga directamente” en la crisis educacional de Atacama y que entregue una solución a casi dos meses de la paralización de las comunidades escolares.

«Yo quiero pedirle al Presidente Boric, dirigirme a él, para pedirle que intervenga directamente, porque sus subalternos, ministros, subsecretarias, autoridades regionales de su dependencia no han sido capaces de resolverlo. El Ministro de Educación fue para allá, no hubo solución; la subsecretaria ha estado varias veces y no ha habido solución; el Director Nacional de Educación Pública no ha solucionado el problema», manifestó Aguilar, según consigna La Tercera.

«El pueblo de Chile lo eligió para resolver problemas y este es un problema grande, aunque no esté ocurriendo en Santiago, porque muchas veces a la élite le cuesta ver a las regiones. Este grave problema está ocurriendo en una región de este país, que requiere solución y necesita de su intervención, porque sus subalternos han sido incapaces de resolverlos», complementó la autoridad gremial.

«Usted, presidente, tiene el poder de destinar recursos, de realizar nuevos nombramientos, de tomar las medidas que correspondan y dar solución a este problema, ya no se puede seguir esperando, son casi dos meses que no ha habido clases, dos meses en que las comunidades se han mantenido cohesionadas porque no están dispuestas a seguir aceptando aspirinas, titulares, soluciones que no son tal, promesas que no se cumplen, mesas de trabajo inútiles, sino que quieren soluciones reales a problemas reales», complementó.

«Nunca dijeron nada por la corrupción del los SLEP, que mientras no entregaba cuestiones básicas a los colegios, se estaban robando la plata. Han tenido toda la razón de movilizarse, pese a que están conscientes de la pérdida de las clases y del aprendizaje, pero esa misma élite que ragas ahora vestiduras por la prolongada paralización, nunca dijo nada cuando los colegios estaban en malas condiciones y se trabajaba así, y los aprendizajes se veían duramente afectados», concluyó Aguilar.