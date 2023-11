Comparte

En el centro de la mira se encontró el periodista Roberto Cox, luego de que hablaran del comunicador en el programa «Me Late Estelar».

Fue así como las dos panelistas del programa aludieron a los tributos del comunicador, a quien si bien describieron como «guapo«, también lo catalogaron de muy ‘encasillado’.

«No es mi tipo. Me imagino que es un gallo interesante, pero tengo la sensación de que su carrera es mucho más importante que cualquier romance. Entonces, cualquier mujer que intente acercarse, él la va esconder para no perder el nivel que tiene en televisión«, analizó de inicio la actriz Antonella Ríos.

Quien también opinó del panelista de «Contigo en la Mañana» fue la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien coincidió con Ríos.

La opinión de Cathy Barriga

«Tampoco es mi tipo. No es un tema de forma, porque él es guapo; es un tema de fondo, porque creo que él es muy encasillado en su metro cuadrado y eso finalmente le quita un poco de atractivo«, repasó de inicio.

Luego sentenció: «Tiene que atreverse un poco más, soltarse un poco más, desordenarse«, cerró.

