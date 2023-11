Comparte

Recientemente, en un nuevo episodio del React del equipo de La Botota, estuvo presente la señora Mónica y Trinidad de Gran Hermano.

En la instancia, le consultaron a la exparticipante más longeva de “la casa más famosa del mundo” si le gustaba Scarlette para Hans Valdés, puesto que ella lo veía como un nieto.

“No me gusta para él”, contestó primero Darcy, la Divina y tras ello, Mónica sostuvo que estaba de acuerdo.

“A mi tampoco, por cosas que no se sabían adentro y que se saben afuera, no es para Hans, ella no, porque lo que hizo con su pololo afuera, es una muestra”, explicó la “Moni”.

En la misma línea, la exjugadora de cabello morado reveló lo siguiente: “Ella acuchilló a su pololo en una discoteca, alterada, celosa, lo acuchilló, averiguen, yo lo supe ahora hace poco. A mi no me interesa, porque es la verdad”.

Luego, continuó con su discurso “no me avergüenzo de haber dicho la verdad, porque hay personas que no tienen idea de lo que hizo esta señorita, si es que se puede llamar señorita, para mí no es una señorita, para mí no”.

Por último, recalcó que lo que ella contó era cierto y que en el encierro llegó mostrándose de una forma muy diferente a lo que sería fuera de la competencia.