Continúan los problemas al interior de Tierra Brava y esta vez los protagonistas son Miguelito y Junior Playboy.

Todo comenzó porque el exAmor Ciego le sacó a su compañero una piña que se había ganado sin su permiso.

Sin bien en la transmisión del martes por Canal 13 se pudo ver que Pamela Díaz le reclamó a Junior, en el material en bruto que se comparte por VTR y Claro se vio que Miguelito también tuvo su cruce con el participante.

Fue tanto el enojo del exMorandé con Compañía que Jhonatan Mujica lo intentó calmar y detenerlo, pero no fue suficiente.

“¿Por qué? No, no, no, si voy a hablar, voy a hablar. ¡Suéltame! ¿Por qué, hue…?», gritaba Miguelito.

A lo que Junior contestó “porque soy maric…”, lo que desató aún más la furia en su compañero.

“¿Por qué, hue…? Si la piña es mía. Cuando tu me pides algo, yo no te lo niego. ¿Cuándo te he negado algo? ¡Yo siempre te doy! ¡Hocicón! ¡Te gusta llamar la atención! ¿Te crees intocable o qué? Yo siempre he sido buena onda contigo”, respondió Miguelito.

Finalmente, Junior se retiró del lugar y parte de la producción y los compañeros de Miguelito intentaron calmarlo y le pidieron que no se calentara la cabeza.