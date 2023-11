Comparte

Recientemente, Nicole Block sorprendió a Max Cabezón tras hacerle un llamativo comentario sobre su vida fuera del encierro de Tierra Brava.

Todo esto, porque la actriz confesó que para ella le era muy difícil hacer las labores del hogar y que estaba intentado ser lo más ordenada posible para no tener conflictos con sus compañeros.

“No soy buena para el aseo, no trapeo… aquí he tratado de ser ordenada para no molestar a mis compañeros con mi entorno”, comentó.

Tras ello, su compañero le preguntó si había algo más que no sabía hacer y ella reveló que tampoco sabe planchar.

“¿Pero has planchado alguna vez en tu vida?”, le consultó Max, a lo que ella contestó “no, lo intenté, pero me quedó peor, la dejé más arrugada”.

Luego, al concursante le surgió la duda si es que ella estaba casada y Nicole le dijo que ya estaba separada, pero que tenían a una persona que les ayudaba para el aseo y además, un mayordomo.

Frente a ello, Max quedó sorprendido y le preguntó “¿eres como de la realeza?” y ella expuso lo siguiente: “No, pero mi ex creía que sí (…) Él no estaba dispuesto a hacer una cola en el banco, entonces iba don Peter y cuando faltaban como dos números, él iba”.

Finalmente, la actriz recordó que su mayordomo la acompañaba e iba de compras con ella “me caía bien don Peter, porque me iba de shopping con él. Compartía más con don Peter, que con mi exmarido”.

“¿La dura? La hu… surreal”, cerró Máx sorprendido.