El diputado de la UDI, Felipe Donoso, afirmó que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, «debe dar un paso al costado» y renunciar a la cartera a raíz del Caso Convenios.

«El ministro demuestra no tener control de su cartera y no han pasado diez días, han pasado meses… no ha logrado ordenar el buque, el ministro no da tranquilidad a Chile. Creo que el ministro Montes debe dar un paso al costado en pos de dar señales de transparencia, tranquilidad», declaró en T13.

Por otro lado, al referirse a la posibilidad de presentar una Acusación Constitucional en contra del ministro, Donoso sostuvo que lo principal es lograr reunir los votos necesarios para la acción.

«Aunque las acusaciones constitucionales tengan los mejores argumentos, no tenemos los votos, es una realidad fáctica porque mientras la DC y los partidos de centro que se desprenden de ella, como Amarillos y Demócratas, no estén de acuerdo, ninguna AC va a tener el efecto deseado por la oposición», expresó.