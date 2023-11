Comparte

Un complejo episodio fue el que desclasificó la actriz Nicole Block en el reality «Tierra Brava«, donde señaló que sufrió bullying por parte de un actor, en medio de una grabación de una teleserie.

A pesar de que Nicole lleva poco tiempo al interior del encierro, ha dado que hablar con sus participaciones, y fue ahora con Pamela Díaz con quien se sinceró.

Su relato surgió luego de que la «Fiera» le consultara respecto a por qué no ha seguido actuando, donde Nicole Block desclasificó un complejo episodio que vivió.

«Trató de que me echaran»

Frente a la consulta, Block respondió sin filtro: «Renuncié, no me gustó la hue***. (Los actores) son demasiado levantados de raja, lo pasé pésimo, me hacía bullying«, apuntando a que uno de sus colegas le hacía bullying.

«El hueón trató de que me echaran, dejé la cagá. Me echó del set una vez porque metí ruido, porque me tropecé cuando dijeron ‘acción’. Le fui a pedir disculpas y me dijo ‘sale’. Es un déspota, se cree que es de otra raza«, repasó.

Por último, y sin revelar el nombre, expresó: «La productora ejecutiva me dijo que las ha dejado llorando a todas, una acción reiterada de este tipo, y ellas no hacían nada porque él pedía disculpas. Hubiera pasado ahora, ya no tiene pega, pero pasó hace siete años«.