Comparte

Como era de esperarse, la Teletón terminó con varias polémicas y una de ellas tiene relación directa con Diana Bolocco.

Todo esto, porque en medio del cierre del show en la Quinta Vergara, se le quedó el micrófono abierto a la animadora y se escucharon una serie de garabatos.

Si bien se creía que esas palabras de alto calibre eran para Pancho Saavedra, la animadora de Gran Hermano aclaró lo sucedido en su programa de Radio Pauta.

“Me encontré con el productor general de Canal 13, Pony, trabajé con él toda mi estadía en Canal 13, y me encuentro con él y le digo ‘cómo estai saco de hu..’, y es que tenemos mucha confianza, somos muy amigos”, comenzó diciendo.

Tras ello, explicó que la conversación fue cuando ella se iba a subir al escenario y le iba a pedir a él que le tuviera la parka, pero no se veía muy contento.

“Me mira como haciendo un gesto de ‘dónde me voy a meter tu parka’”, comentó.

En ese sentido, detalló lo que le dijo al ver su cara “no seas pesado conmigo, conche… Cuatro años que no me ves, saco hue… No hue… Lo voy a dejar acá arriba”.

Finalmente, reconoció que no se arrepiente de sus palabras, pero le pidió disculpas a los televidentes que escucharon sus garabatos.

“Pido mil disculpas, pero no me arrepiento”, concluyó Diana.