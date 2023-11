Comparte

La relación de Skarleth y Jorge Aldoney al interior de Gran Hermano, ha generado múltiples comentarios, los cuales son en su mayoría positivos y, con el paso de los días, han consagrado su relación.

No obstante, el fantasma del músico Pailita, con quien la rubia mantuvo una relación, de vez en cuando aparece, en especial cuando ponen sus canciones en la ‘casa más famosa del mundo’.

El trolleo de Gran Hermano a Jorge

Ahora se produjo una especial situación, luego de que Jorge le pidiera un favor a la producción de Gran Hermano. Esto, luego de que extravió su anillo de compromiso, el cual buscaba recuperar por cualquier forma.

Sin embargo, Gran Hermano señaló que lo ayudaría a cambio de un desafío: cantar una canción romántica. Jorge accedió y eligió cantar ‘La Incondicional’ de Luis Miguel.

Además, desde producción también le pidieron que confesara que había perdido a su anillo, pero Jorge se negó a esto.

«No, pero es que me va a cachar, aquí salgo perdiendo«, afirmó el concursante, situación que aprovechó Gran Hermano y recibió un trolleo: «Pero Jorge, no estoy haciendo que cantes una canción de Pailita, ¿quieres una canción de Pailita?«.

Aquí puedes revisar el hilarante momento: