Comparte

Durante este domingo el periodista José Antonio Neme realizó despachos desde Argentina, jornada especial, donde se realizan las elecciones presidenciales en el país.

No obstante, el conductor de «Mucho Gusto» dio que hablar por un tema completamente distinto a lo político. Esto, porque un pequeño perrito perdido apareció mientras se encontraba en el local de votación de Sergio Massa.

«Se perdió un perrito aquí… ¿De quién es este perrito?«, expresó en medio del despacho que realizaba.

La búsqueda de José Antonio Neme

Sin embargo, no recibió una positiva respuesta de los asistentes. «Quiero ir a devolver este perrito porque parece que se salió de una casa, me da pena porque es como cachorrito», argumentó en medio de su búsqueda. «Esto me angustia más que a Massa a mí», sumó.

Finalmente, tras su búsqueda, logró encontrar a la dueña de la mascota, recuperando la paz. «Mira, encontramos a la dueña del perrito, señora, yo estaba tan angustiado. estaba tan angustiado bueno que esto terminó bien«, finalizó el periodista desde el país trasandino.