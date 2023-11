Comparte

La animadora Diana Bolocco reingresó al reality Gran Hermano, con el fin de compartir con los concursantes que quedan en esta recta final.

Fue así como la participante oriunda de Chiloé, Jennifer ‘Pincoya’, le consultó si a sus 46 años se había hecho alguna operación.

Ante esto, la conductora del programa relató: «Me puse implantes (…) era plana. O sea, no era plana. Pero tuve hijos y después de amamantar quedé como una tabla«, explicó.

Tras esto, señaló que jamás tuvo problemas con su cuerpo, pero debido al trabajo, debía usar muchos vestidos elegantes, y debía ocupar relleno.

«Un día dije, ‘ya me voy a poner’. Pero después me arrepentí«, reveló Bolocco, afirmando que incluso «yo me las sacaría ahora».

Los motivos de por qué se quitaría sus implantes

Respecto a su revelación, Diana Bolocco detalló: «Tengo poquito, tenía esto antes de ser mamá: 34B. Y después se me fueron todas las pechugas tras de dar leche».

«No es que me arrepienta, pero en realidad me las sacaría«, repasó, para luego recalcar: «Si pudiera sacármelas y quedar plana, pero sin exceso de piel, lo haría».

Finalmente, profundizó respecto a por qué se la quitaría: «Me da no sé qué tener algo ajeno en mi cuerpo (…) Digo ‘me voy a morir y se van a quedar dos cosas'».

«Como que no soy biodegradable, eso es lo que me complica», cerró la animadora.