Recientemente por la transmisión de Pluto TV, se pudo ver a las jugadores de Gran Hermano recordando el primer conflicto del encierro.

Recordemos que, este fue protagonizado por Cony Capelli y Estefi Marquis, quien le reclamó a la bailarina por sacar un trozo más de su torta de cumpleaños.

A raíz de ello, Cony, Viviana y Scarlette comentaron parte de la experiencia que tuvieron con la Miss Chile en la casa-estudio y aseguraron que era bastante conflictiva.

“Tenía salidas raras, como pasivo agresivo”, comenzó diciendo “Eskarcita”, tras ello explicó “quería pelear, pero no de forma directa”.

Frente a ello, Cony reconoció que si bien Estefi no le caía mal, no podría haber sido su amiga “tenía unas salidas medias raras o se hacía la weo… full, no me cae mal pero no confío en ella”.

“Ni cagan… sería amiga de ella, somos muy distintas”, agregó Cony.

Finalmente, Vivi aseguró que la exjugadora era “rara” y que muchas veces comentaba cosas fuera de lugar.

“Cuando estábamos hablando de política y llegaba a preguntar ¿te gusta el pan con queso?”, recordó la futbolista mientras se reía.