El último capítulo de Tierra Brava estuvo marcado por la visita de la vidente Mónica a la casona, quien hizo llorar a Angélica Sepúlveda con sus palabras.

En ese sentido, la chica reality aprovechó sus redes sociales para recordar parte de lo que fue esa actividad y le expuso a sus fanáticos que las declaraciones de la experta la marcaron mucho.

Asimismo, comentó que la vidente le dijo que ella había conocido a su expareja turco en otra vida.

“A ambos nos ocurrió que al vernos por primera vez sentíamos que nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Hoy es una relación del pasado que recuerdo con mucho cariño”, comenzó diciendo.

Tras ello, agregó “anoche ví el capítulo del reality y recordé cuando fue la vidente, fue un momento bastante especial, porque reiteró lo que una tarotista nos dijo una vez: que nosotros nos conocíamos de otra vida, y que antes yo lo había salvado y ahora él era quien venía en mi ayuda”.

En la misma línea, explicó que esta relación le ayudó a tomar muchas decisiones “la verdad es que así lo siento, llegó a enseñarme muchas cosas, fue un periodo de mucho aprendizaje y amor, que hoy me hace tomar sin miedo muchas decisiones”.

“Siempre me preguntan por él, si vamos a volver o nos odiamos. Hoy estamos tratando de construir una hermosa amistad, ya no nos amamos como pareja, pero nos queremos mucho y ambos nos deseamos lo mejor. La vidente dijo que era mi gemelo y lo siento como un hermano, y estaré para él cuando me necesite”, añadió.

Finalmente, dejó en claro que actualmente se está dando la oportunidad de conocer a más personas y de enamorarse.

“Me estoy dando la oportunidad de enamorarme otra vez y es sin expectativas, solo dejo fluir”, cerró.