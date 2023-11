Comparte

El pasado domingo Skarleth Labra se convirtió en la nueva eliminada de ‘Gran Hermano’, reality de CHV, protagonizando una sensible despedida.

Recordemos que durante el último tiempo se gestó una relación entre Skarleth y Jorge Aldoney, separación que fue bastante doloroso para ambos.

Ahora, este martes la joven compartió su primera publicación tras salir del reality, donde envió un mensaje a sus seguidores.

«¡Volví a la realidad! Y quiero agradecer por el cariño enorme que he recibido. Me llenan el corazoncito con sus mensajes tan lindos, con sus menciones y esos detalles tan especiales que me han hecho«, inició señalando la exparticipante.

Luego continuó: «Estoy muy agradecida por la oportunidad que tuve, fue un sueño para mi y lo será para toda la vida. Haber conectado con ustedes fue muy lindo, gracias por apañarme, quererme y aceptarme tal cuál soy«.

El inesperado mensaje que recibió Skarleth

Un mensaje que no pasó inadvertido fue el del padre de Jorge Aldoney, su pololo, quien le dejó un cariñoso mensaje.

«Hola soy el papá de Jorge. Eres muy simpática. Ya nos conoceremos. Un abrazo cariñoso«, le escribió en la plataforma de Instagram.

Luego la joven le respondió: «Hola, muchas gracias. Ya nos conoceremos. Un abrazo cariñoso igualmente».

