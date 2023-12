Comparte

Belén Mora habló sobre la relación sentimental que mantuvo con el padre de su hijo y le dejó un contundente mensaje por no cumplir sus obligaciones parentales: “Debes 12 años de pensión de alimentos”.

La comediante fue una de las últimas participantes en el programa El Purgatorio, donde contó detalles del quiebre. “No es mi ex reciente, es mi primer pololo así como oficial. Y sí, me fue infiel con una cantidad que redondea las 12 personas”, aseguró.

“Yo tuve una pareja, producto de la cual nació mi primer hijo. Éramos compañeros en la escuela de teatro. Yo nunca he sido celosa, entonces no ando buscando la maldad en nada. Tan poco celosa que pasé a ser hue… claramente”. El hombre “me fue infiel con varias personas que pertenecían a la escuela de teatro”, confesó.

Debes 12 años de pensión

Más adelante, el conductor Ignacio Gutiérrez indicó a Belenaza que le dejara un mensaje al padre de su hijo.

“Hola, ¿cómo estás? Debes 12 años de pensión de alimentos”, comenzó la humorista.

“No vives en Chile, por lo que te has salvado de estar en el Registro Nacional de Deudores. Paga”, apuntó Mora.