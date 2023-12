Comparte

Carlos Rain Pailacheo, conocido popularmente como ‘Pailita’ reveló que está “a punto” de titularse de la educación superior en una carrera del área industrial.

El artista urbano hace algunos días lanzó su última canción “Lento”, video en donde interpreta a un profesor frente a un pizarrón, con el mensaje: “No me gusta la matemática, pero ahora puro que yo cuento” y bromeó “Clases particulares a domicilio jajaj agende su día”.

Dentro de este contexto, un usuario ‘hate’ lo cuestionó por, supuestamente, no haber completado la educación media.

“Para la foto no más, me imagino que no tiene ni cuarto medio”, cuestionó el perfil de la red de la camarita.

“A punto de titularme”

Lo que no esperaba es que fuese el mismo artista quien lo dejara callado, señalando que está por terminar una carrera de educación superior.

“A punto de titularme de electricidad industrial en la universidad, compañero”, replicó Carlos.