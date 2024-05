Comparte

Camila Gómez, madre de Tomás Ross, se reunió con la ministra de Salud, Ximena Aguilera en medio de su lucha por adquirir el medicamento que necesita su hijo, Tomás Ross (5), quien padece Distrofia Muscular de Duchenne (DMD).

“Ellos aparecieron cuando ya está prácticamente todo listo. Una parte es el dinero, que era lo más difícil, pero el tema logístico ya lo tenía coordinado, sola hice mis contactos con el laboratorio, me enlazaron con un hospital en Estados Unidos”, explicó Camila Gómez en conversación con “La Mañana de Agricultura”.

Por ello, aseguró que el motivo por el cual rechazó la ayuda de la cartera de Salud se dio porque “ofrecieron una cosa distinta a lo que yo ya tenía planificado, que sería que yo pague el medicamento en su totalidad y ellos me lo traían a Chile y se lo administraban en un hospital público”.

“Yo tengo entendido, por lo menos el laboratorio me envió su lista de hospitales, y acá en Chile no hay ninguno certificado por ellos. Entonces, por eso no accedí a esa propuesta”, sumó.

En esa línea, hizo un especial llamado para tomar en consideración otros casos.

“Hay muchos niños pequeñitos que pronto van a calificar para el medicamento, quizás el medicamento pueda ampliarse a más rango de edad y también van a calificar muchos más niños. Entonces esto fue lo que le dijimos a ellos, que quizás para Tomi llegaron tarde, pero que no lo hagan para otros niños“, expuso.

¿Cómo donar?

Según el último cómputo, la familia ya cuenta con $3 mil millones, por lo que la meta está cada vez más cerca.

Así, quienes deseen donar, pueden hacerlo a las siguientes cuentas:

Banco de Chile:

Nombre: Camila Gómez

RUT: 18.116.965-6

Tipo de cuenta: Corriente

N° cuenta: 003280566707

Email: [email protected]

Banco Estado:

Nombre: Camila Gómez

RUT: 18.116.965-6

Tipo de cuenta: Cuenta Rut

N° cuenta: 18116965

Email: [email protected]