La modelo Jhendenlyn Núñez alertó a sus seguidores tras ingresar a una clínica, tras experimentar complicaciones de salud en Santiago.

La situación se dio a conocer luego de que compartiera una imagen donde se veía con suero, narrando que sufrió de una intoxicación alimentaria.

Esto, luego de que comiera en un restauran de Santiago en compañía de su pareja, señalando que experimentó molestias al poco tiempo de comer.

El malestar de Jhendenlyn Núñez

"Para los que me preguntan qué pasó… ayer (sábado pasado) fui a un restaurante que no había ido, nos pedimos un ceviche, un crudo y una tortilla española para probar. A los 30 minutos de terminar de comer sentía un dolor leve, me dormí y desperté a las 6 a.m. (domingo) vomitando", inició comentando.

Luego la modelo aclaró que, afortunadamente, la situación no pasó a mayores, ya que recibió un tratamiento oportuno.

"Lo pasé pésimo, no me daba ni para ir a urgencia, vomitaba hasta el agua. Mi primera intoxicación y no quiero volver a tener una. Lo importante es que ahora estamos bien. Reviví luego que me inyectaron un litro de suero", cerró.

Cabe destacar que Núñez actualmente se encuentra alejada de los programas de televisión, siendo recordada por su extenso paso por 'Morandé con Compañía'.

Sin embargo, ahora estaría enfocada en los negocios y eventos privados, manteniéndose además bastante activa en las redes sociales.