Luego de abandonar Tierra Brava, Nicole Block habló con los medios sobre su experiencia en el mundo de los realities y en las teleseries.

Recordemos que, cuando ella ingresó a la casona le contó a Pamela Diaz que tuvo una mala vivencia en el área de la actuación, ya que uno de sus compañeros de trabajo le hizo bullying.

“Renuncié, no me gustó la hueá. Son demasiado levantados de raja, lo pasé pésimo, me hacía bullying”, comenzó diciendo.

Tras ello, sin entregar nombres, detalló lo siguiente: “El hueón trató de que me echaran, dejé la cagá. Me echó del set una vez porque metí ruido porque me tropecé cuando dijeron ‘acción’, le fui a pedir disculpas y me dijo ‘sale’. Es un déspota, se cree que es de otra raza”.

Cabe mencionar que, en ese momento se comenzó a rumorear que uno de los posibles involucrados sería Francisco Melo, con quien trabajó en “Tranquilo papá”.

En ese sentido, desde Tiempo X se comunicaron con la actriz y le preguntaron respecto a este episodio.

“No es un área que me interese profundizar porque me costó mucho salir de eso. Lo que pasa es que yo me considero bien honesta, tal vez demasiado y me falta filtro y si me preguntaron como que yo respondí y no le vi lo malo a la cuestión como que muchos sabían y yo lo hablé por Instagram en su momento, salió en los matinales en su momento”, respondió en primera instancia.

Finalmente, la chica reality expuso que agradece haber pasado por ello, ya que se pudo alejar del mundo de la actuación “eso hubiese pasado el día de hoy el tipo no tiene pega, cachai. Pero lamentablemente pasó hace 8 años atrás donde las cosas eran muy distintas y nada qué hacer. ¿Pero sabes qué? Lo agradezco porque seguiría pegada en el mundo de las teleseries que no es algo que me interese mucho, y no hubiese podido vivir la maravillosa experiencia de poder vivir lo que es un formato de un reality show”.