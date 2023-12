Comparte

Recientemente, Scarlette Gálvez, más conocida como Eskarcita, participó como invitada en el react de Claudio Michaux y entregó detalles de lo que se vive para su futuro tras Gran Hermano.

En ese sentido, la influencer reveló que estaría trabajando con su equipo en un docu-reality, donde buscará mostrar parte de lo que es su vida.

Asimismo, dejó en claro que este proyecto tiene como fin acercar más a sus seguidores y hacer de su persona algo más que ir a eventos discotequeros.

“Ay es que yo soy muy sanguchito de palta, yo y mi bocota no puedo guardar ningún puto secreto”, comenzó diciendo.

Tras ello, entregó detalles de este nuevo programa “voy a ir documentando mis giras, mis eventos, para que me conozcan más profundidad lo que voy sintiendo en los momentos que ustedes me ven con una sonrisa y animándolos a ustedes, pero también que vean como el detrás de todo lo que pasa que no sea solo como un evento discotequero, sino el tras bambalinas, como la preparación, el nerviosismo, lo que va pasando”.

En la misma línea, agregó “entonces estoy con muchas ideas que quiero en verdad, siento que el reality fue como un trampolín, abrir la puerta a poder desarrollarme en las cosas que quería, así que estoy feliz por eso”.

Finalmente, invitó a sus seguidores a estar pendientes a lo que se viene “feliz de que a ustedes le gusten, de que estén atentos a lo que se vengan, que van a ser muchas aventuras”.