En el último episodio de Tierra Brava se pudo ver que Angélica Sepúlveda y La Botota protagonizaron una fuerte discusión.

Sin duda este cruce generó varias reacciones en los cibernautas, quienes criticaron duramente a Botota por sus palabras en contra de Angélica Sepúlveda.

Todo esto, porque la transformista le habría dicho a la “fierecilla de Yungay” que estaba sola y sin hijos, lo que afectó de gran manera a la chica reality, ya que ella ha tenido dos pérdidas.

“Por eso estás sola (...) no tienes…hijos, estás sola”, le habría dicho Botota a Angélica.

Tras ello, la oriunda de Yungay decidió ir a desahogarse con quien anteriormente era su enemigo, Arturo Longton.

“¿Sabes qué me dio pena? Me dio pena que se burlara que haya perdido dos bebés y eso no se lo voy a perdonar nunca. Que a una mujer le digan una cosa así, no tiene perdón. O sea, de verdad de que no”, expuso la exparticipante de “1810”.

Frente a las palabras de Botota, los usuarios de las redes sociales no se quedaron callados y le escribieron algunos comentarios en su contra.

“Esa we.. no se dice”, “Sáquenla por desubicada”, “Ha sido una decepción ver la en tierra Brava”, “Es triste que se llegue a la altura de sacar esos temas…”, “Vergonzoso el comportamiento de La Botota”, fueron algunos de las reacciones de los usuarios de “X”.