El pasado martes la influencer Coté López alertó a sus seguidores, tras relatar un complejo episodio de salud que vivió, lo cual la condujo a la clínica.

Esto, luego de que compartiera una preocupante historia en su cuenta de Instagram, donde explicó que visitó un centro de salud, en compañía de su madre, debido a que se sentía muy mal.

"Mi mamá que me acompañó, me dijo que tenía gastritis crónica. Me enviaron a realizar una biopsia, aún no hablo con el doctor ni nada, después les cuento", inició comentando en la publicación.

Sin embargo, la situación no concluyó allí, pues en el día siguiente compartió múltiples historias en donde enseñó que su salud no mejoró, y compartió una postal desde una camilla.

"Ya Dios ya entendí que soy una guerrera, no le elijas de nuevo para el próximo año ¿ya?", escribió de forma irónica.

Luego continuó: "En urgencias ahora, parece que los cálculos volvieron a hacer su aparición".

Finalmente, compartió una postal desde casa, en donde señaló que se estaba recuperando, pero solo tras un gran susto.

La complicación que sufrió Coté López:

Luego, en una nueva historia, reveló la complicación que la afectó: "Me había asustado mucho, porque hice pipi con sangre y a mi Nonna le descubrieron cáncer a la vejiga así, pero gracias a Dios no es eso".

Por último, expresó: "Así que todo lo demás da igual, es curable y el dolor pasará. Gracias por sus mensajes".

