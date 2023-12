Comparte

En el último capítulo de Tierra Brava, Alexandra Méndez, más conocida como La Chama, tuvo una inesperada conversación con Valentina Torres, alias la Guarén.

Todo esto, porque las jugadoras siempre han tenido conflictos en la casona ubicada en Perú y en la última fiesta tomaron la decisión de reconciliarse.

En primera instancia, Gaurén se acercó a ella y le expuso que no quería continuar con sus discusiones “Chama, quiero decirte que yo no te desvaloro como persona, quiero que tú también entiendas eso. Hay personas con quienes me llevo mejor, hay personas con quienes me llevo peor. Contigo no nos hemos llevado bien, no nos entendemos en muchas cosas, quiero que sepas que no te quiero hacer daño”.

Asimismo, agregó “todos nos hemos equivocado, han habido actitudes tuyas que a mí me molestan, y a mí me dan rabia. Nos terminamos peleando porque las dos tenemos carácter fuerte y no nos complementamos. Yo afuera siendo Valentina, y tú afuera siendo Alexandra, no nos mandaríamos a la mierda porque no estamos conviviendo juntas”.

Finalmente, Chama sostuvo que ella tampoco busca dejarlas mal, pero enfatizó en que sus compañeras siempre la atacan en grupo.

“Entre las cosas que ustedes me han dicho que soy mentirosa y falsa, yo siempre les he dicho la verdad en su cara. Nunca quiero dejarlas mal. Ustedes son tres y ustedes me atacan tres”, cerró Chama.