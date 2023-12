Comparte

Recientemente, Jorge Zabaleta participó como invitado en el espacio “Hoy es hoy” de Pamela Díaz y Chiqui Aguayo y hablaron sobre diferentes temas.

Uno de ellos es la reacción que tiene la gente cuando los ve en persona, luego de haberlos visto en televisión.

En ese sentido, el actor reveló que una vez una televidente le realizó un desafortunado comentario sobre su persona “'Uy, ¿usted es Jorgito Zabaleta?’ (...) ay, qué poquita cosa es”.

Frente a ello, la fiera comentó “¡no te puedo creer!”, a lo que Chiqui agregó “es que la gente no se da cuenta”.

“Come que me dio risa”, dijo Zabaleta y tras ello expuso que le preguntó por qué le decía eso y dijo que ella pensaba que era más grande.

Asimismo, sostuvo “es que la gente te imagina de alguna forma (...) Señora, perdóneme por no cumplir sus fantasías eróticas”.

“A veces te dicen que ‘usted se ve mucho mejor en la tele’; me han dicho de todo, me guatonean, me tratan pésimo (...) Pero igual yo descubro que en el fondo de esa persona hay cariño; porque no te lo dicen de picados, no se dan cuenta”, cerró Zabaleta entre risas.